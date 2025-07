Ha 21 anni e vuole fare la criminologa: Michela è la nuova Miss Eleganza Fvg

Le selezioni per Miss Italia in Fvg.

Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice dell’Ex Convento di San Francesco a Pordenone, la prima finale regionale di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, durante la quale Michela Bertossi, 21 anni di Cervignano del Friuli, ha conquistato il titolo di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”.

Studentessa di Scienze Politiche e dell’Amministrazione con l’obiettivo di laurearsi in criminologia, Michela ha iniziato il suo percorso nel concorso vincendo a marzo la fascia di “Miss Telefriuli” in diretta televisiva. Ora la giovane è ammessa alle prefinali nazionali di “Miss Italia”, che si terranno a Numana (An), presso il Centro Vacanze De Angelis.

La serata.

Quattordici concorrenti hanno animato la serata, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, organizzata da Confartigianato Imprese Pordenone, Confartigianato Imprese Udine, CATA FVG e coordinata dall’agenzia “modashow.it”. Lo spettacolo è stato arricchito dagli interventi delle ospiti Nicole Vioto, vincitrice del titolo nazionale “Miss Talento 2024”, Eleonora Paron, “Miss Friuli Venezia Giulia 2024”, e Alice Frattolin, “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”. Sul palco sono saliti anche Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, e Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato Udine, per portare i saluti al pubblico e alle concorrenti.

La finale regionale.

La finalissima regionale di “Miss Friuli Venezia Giulia” si terrà venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro. Per partecipare a “Miss Italia” è necessario avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2025) e i 30 anni. Le iscrizioni in Friuli Venezia Giulia sono aperte tramite l’agenzia “modashow.it”, contattabile al numero 393.3352362 o tramite il modulo sul sito www.missitalia.it. La partecipazione è completamente gratuita.