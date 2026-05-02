Oltre 7mila persone in piazza a Udine per il Concertone del primo maggio

Piazza Venerio gremita per il concertone del Primo Maggio a Udine.



Un successo oltre ogni aspettativa per la prima edizione di Primo Maggio Udine. Nella serata di ieri, piazza Venerio ha raggiunto la capienza massima, con il pubblico che ha continuato ad affluire riempiendo anche le aree laterali della piazza. Le presenze complessive sono stimate tra le 7.000 e le 8.000 persone.



Una risposta straordinaria da parte della città per un evento che, alla sua “edizione zero”, ha saputo unire musica, partecipazione e impegno civile, nel segno della sicurezza sul lavoro e della memoria di Lorenzo Parelli.

“Primo Maggio Udine ha riempito piazza Venerio nel nome di Lorenzo Parelli, unendo musica, partecipazione e impegno civile” commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Da Udine è partito un messaggio forte. Abbiamo ribadito che non è piu accettabile morire di lavoro, ma siamo andati oltre. Parlare oggi di lavoro significa anche parlare di qualità della vita, di salari adeguati, pari opportunità e futuro per i giovani, che spesso abbandonano il nostro paese. Quella di Udine non è una comunità indifferente”.

Un successo che guarda già all’edizione 2027

Soddisfazione anche da parte dell’organizzazione: “È stato un grande successo, che ci ha restituito l’immagine di una Udine viva, piena di energia e partecipazione” commenta Mattia Cilio, ideatore e presentatore della giornata. “L’energia che è arrivata dalla piazza è stata fortissima: ci ha fatto venire voglia di rimetterci subito al lavoro, già da domani, per costruire l’edizione 2027”.

Nel corso della serata condotta da Cilio e Marco Del Ben, il “friulencer” noto come Marcutti, sono saliti sul palco, insieme al vicesindaco Venanzi e ai rappresentanti sindacali Emiliano Giareghi, Segretario Generale della CGIL di Udine, e Giorgio Lazzarin di Cisl, anche Dino Parelli e Maria Elena Dentesano, genitori di Lorenzo Parelli, che hanno trasformato il dolore in impegno civile a favore della sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi. “La centralità della persona è il bene supremo e siamo qua per una vita che è persa ed è persa per sempre”, hanno dichiarato. “Siamo qui per ricordare Lorenzo e la vita che è sacra, ma vogliamo aggiungere al ricordo anche uno strumento di crescita”. Presente durante la serata anche l’Assessore alla cultura Federico Pirone.



Primo Maggio Udine è promosso da una rete di realtà locali e sostenuto da CGIL, CISL, Legacoop FVG, Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.0 e altri partner del territorio, con il patrocinio del Comune di Udine. Un progetto nato dal basso che, già alla sua prima edizione, si candida a diventare un appuntamento stabile per la città. Primo Maggio Udine è il concertone gratuito della Festa dei Lavoratori in Piazza Venerio a Udine, promosso da una rete di realtà locali e sostenuto da CGIL e CISL, con il patrocinio del Comune di Udine. Nato per unire musica e impegno civile, l’evento coinvolge artisti nazionali e talenti emergenti del territorio ed è dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli.