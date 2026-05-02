Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 3 maggio

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a vivere una domenica dal sapore quasi estivo. Le previsioni meteo per il 3 maggio indicano infatti una giornata all’insegna del sole su gran parte della regione, con cieli sereni e temperature in ulteriore lieve aumento soprattutto in pianura.

Fin dal mattino il tempo sarà stabile e asciutto, accompagnato da venti deboli a regime di brezza. Nel corso del pomeriggio la ventilazione tenderà a rinforzarsi leggermente, specie lungo la costa e nelle aree aperte della pianura, mantenendo comunque condizioni gradevoli.

Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra i 24 e i 26 gradi in pianura, mentre sulla costa si oscillerà tra i 18 e i 21 gradi grazie all’influenza delle brezze marine. In montagna si registreranno circa 13 gradi a quota 1000 metri e 7 gradi attorno ai 2000 metri.

Il cielo resterà sereno per gran parte della giornata, anche se dal pomeriggio-sera potrebbero comparire alcune velature in arrivo da ovest, senza però il rischio di precipitazioni.