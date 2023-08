Frana di sassi e ghiaia a Chiusaforte, il borgo di Stretti è isolato

Una frana ha isolato la frazione di Chiusaforte.

Da ieri notte il piccolo borgo di Stretti è isolato a causa di una frana di sassi e ghiaia, che ha interrotto i collegamenti con la frazione del comune di Chiusaforte.

Le precipitazioni di questa notte hanno colpito in particolare la Val Raccolana, creando disagi anche alla viabilità. Isolata Stretti da Piani e da Sella Nevea. Criticità a Tamarotz e a Pezzeit in alveo – ha spiegato il sindaco di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro – . Della situazione è stata tempestivamente Informata la protezione civile. Al momento stiamo dando priorità alle problematiche sulla viabilità per togliere dall’isolamento gli abitanti di Stretti. Non ci sono stati segnalati danni alla popolazione”.