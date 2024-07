Incidente in tarda mattinata nel territorio di Chiusaforte

Un 50enne residente in Svizzera è stato soccorso, in tarda mattinata, in seguito a un infortunio rimediato mentre stava facendo un’escursione, assieme a due compagni, nella forra del Rio Simon, nel territorio di Chiusaforte.

L’uomo si è fatto male proprio all’inizio della discesa nella forra, procurandosi la sospetta frattura di una caviglia.

La chiamata al 112 è scattata poco prima delle 13: la Sores ha attivato la stazione del Soccorso alpino di Moggio Udinese, il gruppo forre del Soccorso Alpino Fvg e della Guardia di Finanza. Sul posto è arrivato l’elisoccorso regionale, dal quale sono stati calati ‘in doppia’ il tecnico e il medico, con una verricellata di 75 metri.

Dopo la valutazione, il ferito è stato elitrasportato all’ospedale di Tolmezzo. Il tecnico dell’elisoccorso ha fatto presente agli altri due compagni – che hanno deciso di proseguire l’escursione – la possibilità di temporali nell’arco della giornata.