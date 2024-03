Addio a Lucio Vogrig, ha fatto la storia della gubana

Lucio Vogrig era stato anche nominato Cavaliere del Lavoro.

Cividale e tutto il Friuli piangono la scomparsa di Lucio Vogrig, un nome indissolubilmente legato alla tradizionale gubana. Settantacinque anni, nato e cresciuto nelle suggestive Valli del Natisone, Vogrig incarnava lo spirito autentico e l’amore per la propria terra. Fondatore dell’azienda “Vogrig L&C srl” di Cividale, ha dedicato la sua vita a coltivare e perfezionare l’arte della gubana, dolce tradizionale friulano che ha reso celebre in tutto il mondo.

Oltre al suo contributo nel settore dolciario, Lucio Vogrig si è distinto per il suo impegno civile, partecipando attivamente alla vita della comunità. La sua dedizione ha trovato espressione nella fondazione del Consorzio Artigiano della cittadina ducale, dove ha lavorato instancabilmente per promuovere lo sviluppo economico e sociale della regione. Nel 2018 era arrivata anche la nomina a Cavaliere del Lavoro, un prestigioso riconoscimento che sottolineava il suo ruolo di eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano.