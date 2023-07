Il vento ha fatto cadere alcuni alberi in Friuli.

Il forte vento che ieri ha colpito alcune zone del Friuli ha provocato la caduta di alcune piante sulla viabilità nella zona orientale della regione.

Questa mattina presto, i volontari della squadra comunale di Protezione civile di Savogna sono stati attivati dagli operatori della sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per intervenire a supporto, per quanto di competenza, per rimuovere una grossa pianta caduta lungo la viabilità comunale a Masseris, in un tratto e conduce da Masseries a Ieronizza. Un altro albero è caduto lungo la viabilità che da Ieronizza porta a Stermizza.

I volontari di Pc hanno provveduto a tagliare le piante e a liberare la carreggiata anche con il supporto di una macchina operatrice. Sul posto anche l’operaio del Comune e il vicesindaco. Lo schianto delle piante non ha coinvolto persone.