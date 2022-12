Unione civile per Cerno e Balloch

Dopo otto anni d’amore, Tommaso Cerno e Stefano Balloch si sposano. La cerimonia dell’unione civile sarà celebrata domani al Monastero sconsacrato di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli.

A parlare del legame con l’ex sindaco della città ducale (esponente di Forza Italia), è stato lo stesso giornalista friulano, ex senatore del Pd, nonché ex direttore del L’Espresso e del Messaggero Veneto, e ora direttore del quotidiano L’Identità, che si è raccontato in una intervista di due pagine a Novella 2000, svelando anche alcuni dettagli del matrimonio.

“La nostra – ha spiegato Cerno al rotocalco -, è una storia molto particolare: ci conosciamo da 30 anni. Lui ha avuto una lunga relazione con una donna, ha avito una figlia, Giada, che adesso ha 18 anni. Ci siamo poi ritrovati una decina di anni fa e da otto stiamo assieme“. Nell’intervista, il giornalista (volto noto al pubblico anche per la sua partecipazione ai talk show televisivi), racconta di come ha cambiato idea sul concetto di matrimonio e di come lui e il compagno abbiano atteso che la ragazza fosse pronta ad accettare la loro unione per decidere il grande passo. A celebrarla, sarà Franco Grillini, presidente onorario dell’Arcigay. E tra i protagonisti della giornata, ci saranno anche i due cani della coppia, due bobtail di nome Ginevra e Artù.