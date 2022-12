Un’ordinanza vieta botti, petardi e l’alcol di notte

Capodanno morigerato a San Daniele del Friuli, senza botti in strada né alcol nei bar dopo una certa ora.

Il sindaco Pietro Valent, infatti, ha firmato una ordinanza che per tutte le festività, e fino alle 7 del 7 gennaio 2023, vieta di lanciare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e razzi nelle vie e nelle piazze della cittadina. Allo stesso tempo, sempre fino all’indomani dell’Epifania, gli esercizi pubblici non possono servire bevande alcoliche dalle 2 di notte alle 7 di mattina. I divieti sono validi tutti i giorni.

Per quanto riguarda i botti, il provvedimento è stato preso sia per evitare che gli scoppi creino disagi ad anziani, bimbi, persone malate e animali, sia perché negli anni passati sono stati registrati, soprattutto nel centro storico, diversi danni a strutture pubbliche e private causate dal lancio e dall’esplosione di razzi e petardi.

Sul piano dell’alcol, l’ordinanza prevede anche il divieto di utilizzare bottiglie e contenitori di vetro o lattine nelle vie e piazze pubbliche, un divieto valido sia per le persone sia per i bar che nelle aree esterne dovranno servire bevande e alimenti in contenitori usa e getta.