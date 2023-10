Viaggio nelle “viscere” della terra: visita guidata al bunker di Purgessimo

Apertura straordinaria del bunker di Purgessimo.

E’ uno dei pochi esempi di manufatti in caverna in carico alla Fanteria d’Arresto dell’Esercito Italiano, solo che ora è di proprietà privata e quindi non è semplice avervi accesso: domenica 8 ottobre, però, è prevista un’apertura straordinaria del bunker di Purgessimo che si potrà ammirare con una visita guidata.

La struttura, che è stata realizzata recuperando uno scavo della prima guerra mondiale, fa parte dell’opera difensiva di Ponte San Quirino e si addentra per 150 metri nel monte Purgessimo. Pienamente utilizzato durante la Guerra Fredda, è stato presidiato fino agli anni ’90.

Quella di domenica 8 ottobre, quindi, è una occasione interessante e suggestiva per un viaggio nella storia, anche recente, delle nostre terre di confine. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone APS, ha un costo di 7 euro a persona, comprensiva della visita guidata (la cui partenza sarà alle 10 e alle 14 e durerà due ore). La visita consentirà di esplorare il bunker in tutta la sua estensione.