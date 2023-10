Incidente al casello Udine Sud dell’autostrada.

Traffico in tilt sulla grande viabilità nella zona meridionale della città di Udine: stamattina, attorno alle 9, è avvenuto un incidente all’uscita Udine Sud dell’autostrada in confluenza con la tangenziale. Il sinistro sta provocando code sia allo svincolo di uscita della A23 sia sulla tangenziale in direzione nord. Il consiglio è di evitare l’area, se possibile.