L’originale protesta per un buco sul marciapiede di Udine.

Che ci fanno tante mini figurine di plastica sul bordo del buco di un marciapiede lungo via Cicogna a Udine? Semplice, guardano, e con un certo disappunto, possiamo immaginare. Ma la forma di protesta, simpatica e originale, ottiene l’effetto sperato.

Tutto è nato perché si è aperta una voragine lungo il marciapiede della strada del capoluogo friulano che collega via Deciani e via Gemona. Così, qualcuno ha pensato di posizionare sul “baratro” le riproduzioni di alcune persone in formato mignon che osservano “l’abisso”. Un modo decisamente singolare ed estroso di segnalare il problema, che però si è rivelato estremamente efficace perché ieri, lunedì 2 ottobre, il Comune è intervenuto posizionando anche una transenna di sicurezza attorno al buco.

A “firmare” questa “piccola azione di denuncia stradale” come le definiscono loro stessi sulla pagina Instagram appena creata #labandadelbucoudine, sono Sandra Cisterna (Che ha uno studio di legatoria e packaging proprio su quella strada, e Alberto Missoni, interior designer specializzato anche in modelli architettonici in scala, che già l’anno scorso aveva organizzato una gara di pesca nella buca dell’asfalto per segnalare un cratere in via Santa Chiara.