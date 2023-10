L’appuntamento per sabato 21 ottobre nella piazza davanti all’ospedale di Cividale.

Una nuova camminata a sostegno dell’ospedale di Cividale. L’appuntamento, organizzato dal Comitato “Io Voglio l’Ospedale a Cividale”, è per sabato 21 ottobre alle ore 10 nella piazza davanti alla struttura.

Tra i tanti comitati presente anche l’Associazione Diritti del Malato che sarà a fianco dell’organizzatore, per manifestare e per ribadire l’urgenza e la necessità di applicare al nosocomio della cittadina ducale quanto espresso dal decreto Balduzzi che prevede, per le strutture sanitarie collocate in aree disagiate, lo status di ospedale riacquisendo così l’esistenza di un vero pronto soccorso e della medicina per acuti.

“Auspichiamo una numerosa presenza da parte della cittadinanza allo scopo di sottolineare l’importanza e l’urgenza di rimettere al centro del dibattito pubblico e dell’impegno politico la tutela dell’ospedale di Cividale“, fa sapere l’associazione.