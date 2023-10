Il Friuli sbarca su Amazon Prime con un importante film

Tra i luoghi del film l’agriturismo La Regina del Bosco e villa Ottelio Savorgnan.

Ci sono anche alcuni luoghi del Friuli nel film “Addio al Nubilato 2 – L’Isola che Non C’è“, diretto dal regista Francesco Appolloni, in uscita oggi sulla piattaforma Amazon Prime. Diverse scene sono state girate nell’agriturismo La Regina Del Bosco, un antico casolare padronale di origine medievale situato tra i boschi e affacciato sul fiume Stella. Inoltre, una piccola parte del film è stata ambientata sotto gli archi dei magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan.

Il regista Francesco Appolloni offre uno sguardo nel cuore del film, sottolineando che “È un film sul significato della maternità e sulla famiglia, sull’accettazione e l’inclusione… Perché se vogliamo provare a vivere tutti insieme, dobbiamo lasciar più spazio al sentimento e alla fantasia. Ha il sapore della favola, perché nonostante tutte le difficoltà che incontriamo, dobbiamo continuare a sperare, a credere in un mondo migliore, in un’Isola che non c’è.”

La trama del film.

La trama del film è avvincente e coinvolgente. L’invito a nozze di Eleonora, la futura sposa che ha scelto Fabrizio, noto come El Tigre, riunisce le amiche del liceo, Linda, Vanessa e Akiko. L’ambientazione è un hotel sul mare, dove sono in corso i preparativi per il grande giorno. Eleonora ha optato per un matrimonio pomeridiano e non avrebbe potuto farlo senza il supporto delle sue care damigelle. Queste ultime, come segno d’amore, regalano alla sposa un accessorio per valorizzare il suo abito, mentre la madre della sposa, Polina, le regala un porta gioie appartenuto al padre della sposa. All’interno del gioiello, Eleonora scopre tre denti appartenuti proprio al padre, ucciso anni prima in un attentato.

Questo strano ritrovamento spinge Eleonora a esplorare il desiderio di suo padre mai realizzato: essere sepolto a Gorizia, in un piccolo cimitero al confine tra Italia e Slovenia. La futura sposa decide di onorare il desiderio di suo padre e intraprende un viaggio on the road, affiancata dalle sue damigelle, per concedere al padre il meritato riposo. Lungo il viaggio da Sud verso il Nord, le donne scopriranno nuovi aspetti della propria personalità in un viaggio che si trasformerà in un’avventura straordinaria.