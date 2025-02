A Cividale arriva il casting per la serie TV “Nei tuoi panni”

Il casting per la serie TV “Nei tuoi panni”, diretta dal regista Luca Lucini.

Un’importante occasione per gli aspiranti attori e per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza nel mondo della televisione: il 27 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, a Cividale del Friuli si terrà il casting per la serie TV “Nei tuoi panni”, diretta dal regista Luca Lucini.

L’evento avrà luogo presso il Caffè Longobardo, in Piazza Paolo Diacono 6, ed è organizzato dall’agenzia Modart in collaborazione con Aldo Piccapane e Natalia Porcelli della società di produzione EAGLE Original Content.

Ruoli disponibili e requisiti di partecipazione

Il casting è aperto a candidati di età compresa tra i 18 e i 75 anni. Sono previste selezioni per diversi tipi di ruoli, tra cui ruoli principali, piccoli ruoli, figurazioni speciali e semplici comparse. Sono esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione e i pensionati 101.

Documenti richiesti: Per presentarsi al casting, i partecipanti dovranno portare con sé:

Una foto a figura intera

Una foto in primo piano

Il proprio curriculum

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’agenzia Modart al numero 334 9325624.