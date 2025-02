Gli eventi di Marzo in rosa a Fiume Veneto.

Fiume Veneto si prepara ad accogliere con entusiasmo la 15esima tappa del Giro d’Italia 2025, che il prossimo 25 maggio vedrà il comune protagonista come località di partenza della corsa rosa. Per celebrare questo importante appuntamento sportivo e valorizzare il ruolo delle donne nello sport e nella società, l’Amministrazione comunale ha organizzato un ricco programma di eventi dal titolo “Marzo in rosa”, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna.

Il cartellone di iniziative si aprirà venerdì 7 marzo 2025 alle ore 20:30 presso il Teatro parrocchiale di Pescincanna, con lo spettacolo musicale “Se non avessi più te”, realizzato nell’ambito del progetto “Note sconfinate” dell’associazione culturale “L’arte della musica“. Un evento che unisce musica e riflessione, in una serata dedicata all’universo femminile.

Seguiranno due conferenze gratuite aperte alla cittadinanza presso l’Aula Magna della Casa dello Studente:

Giovedì 13 marzo alle ore 19:00 – “Storie di donne e sport” : un incontro con Lara Caravello , ex giocatrice della squadra di pallavolo Imoco Conegliano , moderato dal giornalista Alberto Bertolotto . Un’occasione per ascoltare testimonianze dirette sullo sport femminile e le sue sfide.

– : un incontro con , ex giocatrice della squadra di pallavolo , moderato dal giornalista . Un’occasione per ascoltare testimonianze dirette sullo sport femminile e le sue sfide. Venerdì 21 marzo alle ore 20:30 – “Rosa shocking: donne reporter in diretta dalle guerre del Novecento”, a cura della divulgatrice storica Elisa De Zan. Una narrazione coinvolgente sul coraggio e la determinazione delle donne giornaliste impegnate nei fronti di guerra.

L’iniziativa “Marzo in rosa” rappresenta un ponte ideale tra la celebrazione dell’8 marzo e l’attesa per il Giro d’Italia 2025, un evento che non è solo una grande manifestazione sportiva, ma anche un’opportunità per promuovere valori di inclusione, resilienza e passione.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questi eventi, che sapranno emozionare, ispirare e preparare Fiume Veneto ad accogliere la magia del Giro d’Italia.