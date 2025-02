Testa di un topo nella verdura surgelata, ritirati dal mercato due lotti

Dopo il ritrovamento della testa di un topo all’interno di una confezione di verdura surgelata a Budoia, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale ha immediatamente avviato le indagini e disposto il ritiro dal mercato di due lotti del prodotto incriminato.

La scoperta.

La scoperta scioccante è avvenuta domenica 16 febbraio a Budoia, quando una donna ha rinvenuto i resti di un topo in una confezione di verdura surgelata acquistata in un supermercato della zona. La consumatrice, mantenendo i resti dell’animale, ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti, facilitando il lavoro dei tecnici del dipartimento di prevenzione dell’Asfo (Azienda sanitaria Friuli Occidentale).



Dopo le verifiche preliminari, è stato possibile risalire ai due lotti specifici del prodotto, che sono stati ritirati dal mercato per evitare ulteriori rischi per la salute pubblica.

Gli accertamenti.

Il dipartimento di prevenzione ha predisposto una relazione dettagliata che ripercorre tutte le fasi delle verifiche effettuate fino ad ora. Il documento è stato trasmesso alla Procura di Pordenone, che dovrà decidere se avviare un’indagine ufficiale per far luce sulle cause del ritrovamento e sulle eventuali negligenze nella filiera di produzione e confezionamento del prodotto.

Al momento, non è chiaro come il corpo estraneo sia finito nella confezione di verdura. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un errore nelle procedure di controllo qualità o una falla nei processi di confezionamento. Nel frattempo, l’informativa sul caso è stata notificata alla Procura di Pordenone, che valuterà se aprire un fascicolo d’indagine per approfondire la vicenda.