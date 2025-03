Camp in inglese e centro vacanze sportivo: Cividale raddoppia l’offerta estiva per ragazzi

Centro vacanze estivo sportivo e camp in inglese.

Novità per le famiglie di Cividale del Friuli, dove quest’anno il Comune amplia l’offerta estiva per bambini e ragazzi con due proposte distinte: oltre al tradizionale centro vacanze sportivo nei mesi di luglio e agosto, viene introdotto per la prima volta un English Summer Camp nel mese di giugno, pensato per i bambini delle scuole primarie.

“Siamo riusciti a implementare l’offerta dei centri estivi – annuncia la vicesindaca e assessora alle Politiche Giovanili, Giorgia Carlig –. Si partirà dalla seconda settimana di giugno con una novità: un camp estivo in lingua inglese con un team internazionale, che offrirà attività di movimento e approfondimento linguistico”.

A seguire, dal 30 giugno, prenderà il via il consueto centro vacanze a indirizzo sportivo, organizzato anche quest’anno da FitApp. Tra le opportunità per i ragazzi più grandi, gli studenti delle scuole superiori potranno partecipare come volontari a supporto delle attività.

Un percorso formativo per giovani animatori

Il Comune ha previsto un’ulteriore novità: per i ragazzi dai 17 anni in su che parteciperanno al progetto “Centro Vacanze” con una borsa lavoro, sarà organizzato un percorso di formazione per animatori, interamente finanziato dall’ente. “L’obiettivo – spiega Carlig – è offrire un sostegno concreto alle famiglie, arricchendo le proposte per bambini e ragazzi con collaborazioni di qualità e nuovi progetti educativi”.

English Summer Camp: iscrizioni aperte

Il primo Centro Vacanze in lingua inglese, gestito dalla società C Wonder di Chiara Ghizzoni, si terrà dal 9 al 20 giugno 2025 presso la Scuola primaria “J. Tomadini” di Rualis. Sarà aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni che hanno frequentato la scuola primaria nell’anno scolastico 2024/2025.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:30, con pranzo al sacco. Sono previste attività all’aria aperta e sessioni di approfondimento linguistico in piccoli gruppi. Le iscrizioni, già attive, devono pervenire al protocollo comunale entro le 18:00 di lunedì 7 aprile 2025, via mail o in forma cartacea. La graduatoria sarà stilata in base all’ordine di arrivo delle domande.

Costi:

Turno singolo: 90 euro a settimana per i residenti (70 euro dal secondo figlio), 110 euro per i non residenti.

Due settimane: 80 euro a settimana per i residenti (65 euro dal secondo figlio), 105 euro per i non residenti.

Per informazioni: giovani.sociale@cividale.net – Tel. 0432 710300.

Centro vacanze sportivo: dettagli e iscrizioni

Il Centro Estivo Sportivo si svolgerà nei mesi di luglio e agosto, rivolgendosi a bambini e ragazzi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Dove: Scuola dell’Infanzia Podrecca e Scuola Primaria A. Manzoni

Quando: Dal 30 giugno al 22 agosto 2025 (escluso Ferragosto)

Orari: Dal lunedì al venerdì, 9:00-17:00, con servizio mensa incluso

Servizi aggiuntivi: Trasporto con scuolabus (su richiesta e a pagamento per il periodo 30 giugno – 25 luglio), pre-accoglienza gratuita dalle 7:30

Le iscrizioni apriranno il 24 marzo 2025 alle ore 8:00 e chiuderanno il 25 maggio 2025 alle 23:59, tramite il portale Klink (link di accesso, non supportato da Internet Explorer). Tutte le informazioni e il bando sono disponibili sul sito del Comune di Cividale del Friuli.