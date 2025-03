Il Tolmezzo rompe la scia negativa e torna alla vittoria

La vittoria del Tolmezzo contro il Premariacco.

Con un primo tempo dominato e una ripresa giocata con grande intensità, il Tolmezzo Carnia torna alla vittoria sul campo dell’Azzurra Premariacco nell’anticipo della 28ª giornata di campionato. La squadra di mister Serini prende subito in mano le redini del gioco e si rende pericolosa all’11’ con Rovere, che prova da centrocampo l’eurogol già riuscitogli a Muggia, ma stavolta la palla termina di poco oltre la traversa.

Il risultato si sblocca al 24′ dagli undici metri, con Motta che trasforma il penalty concesso dal direttore di gara per un fallo di Nardella su Toso. Il raddoppio arriva al 33′ con un’ottima azione in velocità orchestrata da Coradazzi e finalizzata da Nagostinis, autore di una conclusione potente su cui Spollero non può fare nulla. I padroni di casa si fanno pericolosi prima dello scadere del primo tempo con Corvaglia, ma Cristofoli è attento e lo neutralizza in uscita. Sul fronte opposto, Solari impegna nuovamente il portiere di casa.

Nella ripresa, il Tolmezzo continua a spingere sulle fasce, stavolta con Nait, che si rende pericoloso con un’azione sulla destra e un tiro che si stampa sul palo esterno. Col passare dei minuti, l’Azzurra aumenta il ritmo per provare a recuperare il doppio svantaggio. Cristofoli deve intervenire su Gado, Blasizza, ancora Gado e infine Pagliaro, risultando sempre attento e decisivo. Dovrà però capitolare al 18′, quando Sangiovanni si procura un calcio di rigore dopo un contatto con Persello e lo trasforma dal dischetto.

La squadra di Franti inizia a credere nella rimonta, ma la difesa del Tolmezzo si chiude con attenzione, concedendo poco. L’ultima occasione è per i carnici, con Solari che calcia sul fondo. Al triplice fischio, i ragazzi del presidente Ianich esultano e salutano i tifosi sugli spalti. Con i tre punti guadagnati, il Tolmezzo sale a quota 41 in classifica e guarda alla prossima sfida interna contro il Tamai.

28^ GIORNATA – CAMPIONATO ECCELLENZA FVG

AZZURRA PREMARIACCO – TOLMEZZO 1-2

GOL: pt 24′ Motta, 33′ Nagostinis; st 18′ Sangiovanni

AZZURRA: Spollero, Blasizza, Martincigh, Nardella (10’st Sangiovanni), Ranocchi, Cestari (30’st Loi), Pagliaro (36’st Khayi), Osso Armellino, Pian (38’st Gado), Corvaglia, Specogna. All. Franti

TOLMEZZO: Cristofoli, Nait, D.Faleschini, Toso, Rovere, Persello, Solari, Fabris (33’st Rigo), Nagostinis (17’st Cucchiaro), Motta, Coradazzi (38’st Madi). all. Serini

ARBITRO: Lorenz di Trento (Tomasi-Italiano)

NOTE: Ammoniti Rovere, Coradazzi, Nardella, Toso, Motta