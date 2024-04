Torna Civi Design Market.

Arte, design e artigianato sono protagoniste della quattordicesima edizione del Civi Design Market che si terrà domenica 21 aprile, dalle ore 10 alle ore 18.30, nella piazzetta di Corte Tenente Brosadola e in parte di Largo Boiani a Cividale del Friuli. Un appuntamento che cresce anno dopo anno attirando nella Città Ducale espositori da tutto il Nord Italia e spettatori appassionati da tutta la Regione. Ancora una volta oltre 50 i brand selezionati dall’Associazione di promozione sociale “Noi… dell’arte”, ideatrice e organizzatrice dell’evento che ha il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.

Abiti, accessori, quadri, bijoux, borse, oggetti di cartoleria, ceramica, legno: questi sono solo alcuni dei settori nei quali i brand selezionati sono specializzati. Ogni creazione esposta è realizzata rigorosamente a mano ed è frutto dell’ingegno e delle capacità di artigiani e creativi che trovano, nella piccola corte pedonale cividalese, un palcoscenico d’eccezione.

Gli eventi.

Foto di Elisa Piccaro

La giornata sarà interamente dedicata all’arte e all’artigianato, con un occhio di riguardo alla solidarietà. Grazie alla collaborazione con il Cevi Chic, Charity shop e ong udinese, ci sarà un evento nell’evento dal titolo Storie dall’armadio, uno swap party dove scambiare o donare vestiti e accessori in buono stato, contribuendo così a sostenere i progetti dell’associazione con i ragazzi in condizione di vulnerabilità in Costa d’Avorio, a rischio di microcriminalità e migrazione illegale.

Porte aperte alla galleria Casa delle Arti dove l’associazione Formae Mentis presenta Soffitta d’autore, esposizione collettiva degli artisti Ornella Ariis, Fabio Benatti, Vilma Canton, Livio Fantin, Franca Morandi, Rosalba Piccini, Valentino Vidotti. La mostra è a cura del prof. Giuseppe Raffaelli direttore artistico di Formae Mentis e della presidente Rosalba Piccini. La giornata sarà, infine, accompagnata dalla musica dal vivo con due artisti cividalesi emergenti: Francesco Imbriaco, voce e chitarra, e Davide Raciti al violino.