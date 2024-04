Il bando per i contributi sulla Tari a Udine.

Il Comune di Udine ha aperto il bando per la concessione di contributo a copertura della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2024, destinato ai cittadini residenti che soddisfano determinati requisiti economici. Un intervento, sottolinea l’amministrazione, che intende sostenere le fasce più deboli che spesso incorrono nella morosità. Il contributo economico è finalizzato a fornire un’agevolazione a copertura integrale della TARI 2024 ed è rivolto ai residenti che soddisfano i seguenti criteri: possedere un’attestazione ISEE di importo pari o inferiore a € 3.000,00, essere cittadini italiani o di uno stato aderente all’Unione europea, o cittadini di altro Stato titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, essere intestatari di una utenza domestica attiva.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate online, a pena di inammissibilità, entro il 31 maggio 2024. È possibile compilare e inviare la domanda telematicamente attraverso il link disponibile nella pagina dedicata al CONTRIBUTO TARI 2024 sul sito ufficiale del Comune di Udine. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare inviando una e-mail all’indirizzo: contributotari@comune.udine.it.

Lo sportello di supporto

Per supportare i cittadini aventi diritto nella compilazione e nell’invio della domanda, il Comune mette a disposizione, presso la sede dei Servizi Sociali di Viale Duodo, 77, un apposito punto informativo. Lo Sportello è aperto solo su appuntamento, da fissare telefonicamente chiamando il numero 0432.1273102, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.

Il servizio è rivolto a coloro che, per impossibilità di accesso alla piattaforma o eventuali difficoltà nell’utilizzo di strumenti informatici, non sono in grado di presentare autonomamente la domanda di contributo.