Cividale, 327 buche stradali riparate col Basta Buche: ora la fibra, poi le asfaltature

Con il secondo lotto di lavori, riparate 327 buche sulle strade di Cividale.

Lavori in corso, a Cividale del Friuli, per sanare le buche sull’asfalto delle strade cittadine. “La scorsa settimana si è concluso il secondo lotto di interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione di ammaloramenti stradali – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Ruolo -. Questi interventi, eseguiti con il metodo “Basta Buche”, hanno permesso di sanare un totale di 327 ammaloramenti stradali. Il costo complessivo del secondo lotto è stato di circa 30.000 euro, che si aggiungono ai 25.000 euro già investiti nel primo lotto di interventi, concluso in primavera, per un totale quindi di 55.000 euro di investimento, resisi necessari anche in conseguenza dei lavori di stesura della fibra ottica”.

“Una volta completati i lavori di stesura della fibra (previsti per il 2025), avvieremo un corposo piano di riasfaltatura delle strade cittadine per un importo di oltre un milione di euro – continua Ruolo specificando che “850.000 euro sono già stanziati (600.000 di fondi del bilancio comunale e 250.000 euro da un contributo regionale) oltre ad ulteriori 180.000 euro per il primo lotto relativo alla manutenzione stradale e la messa in sicurezza del manto stradale in Borgo di Ponte. Nel 2025 partiranno, dunque, tutti questi lavori e poi si attenderà la fine della stesura della fibra ottica per il completamento degli stessi e per le riasfaltature” conclude l’assessore.