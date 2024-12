Refurtiva recuperata su un’auto abbandonata, si cercano i proprietari

La refurtiva è stata ritrovata su un’auto che era stata usata per furti.

Lingotti d’argento, monete e banconote straniere: è parte della refurtiva che i carabinieri hanno ritrovato sull’auto abbandonata dai ladri in fuga domenica scorsa e di cui si cercano i proprietari. Proseguono infatti le indagini tecniche sulla Mercedes Classe A – AMG, protagonista domenica scorsa della fuga tra San Quirino e Pordenone e poi abbandonata nelle campagne di Pasiano di Pordenone, dopo l’inseguimento da parte di alcune pattuglie dell’Arma.

Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno portato a rinvenire sull’autovettura, oltre a numerosi arnesi da scasso, anche alcuni oggetti verosimilmente oggetto di furti consumati quel giorno in qualche abitazione della zona, a riprova del fatto che, a bordo dell’automobile, vi potessero essere soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio.

Si tratta, in particolare, di lingotti d’argento, monete e banconote straniere (dollari americani e yen giapponesi), una collana in oro con un ciondolo a forma di croce, una di perle e un piccolo elefante in avorio, nessuno dei quali proveniente da furti già noti, per i quali è già stata sporta denuncia.

Proprio per questo, i militari dell’Arma di Aviano, che stanno conducendo le indagini sul conto dei fuggitivi, sono alla ricerca dei legittimi proprietari degli oggetti citati. Qualora il legittimo proprietario li riconosca, può contattare la Stazione Carabinieri di Aviano al nr. 0434 660157, tutti i giorni tra le ore 08.00 e le 14.00.