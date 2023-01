Occhiali da vista su un cartello di divieto a Cividale

Il cartello di divieto di sosta c’è e si vede bene, solo che l’ordinanza che lo accompagna, su un foglio incollato sopra al segnale, è scritto talmente in piccolo da risultare illeggibile.

Una pagina fitta, e con frasi riprodotte in forma così minuscola da scatenare l’ironia di un passante, che sopra quel cartello ha appoggiato provocatoriamente un paio di occhiali da vista per facilitarne la lettura. “Ma è un cartello questo?” ha commentato. E i suoi compaesani hanno commentato con altrettanta ironia, paragonandolo ad una tavola optometrica, quella che, dall’oculista, riporta file di lettere dell’alfabeto scritte sempre più in piccolo, per misurare la vista. Per leggere quel cartello, d’altronde, ci vorrebbero 10 decimi almeno.