Indicente a Prata di Pordenone

Una giovane donna di poco meno di 30 anni di età è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Prata di Pordenone.

Per cause al vaglio, due auto si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale accaduto all’intersezione tra via Opitergina e via Carducci.

Dopo la chiamata al Nue112, transitata al Sores, gli infermieri hanno inviato subito sul posto l’equipaggio di un ambulanza proveniente da Pordenone e la giovane donna è stata portata in ospedale a Pordenone, in ambulanza, con lesioni non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.