Cividale celebra le sue eccellenze sportive: ecco le società e gli atleti premiati

In una affollata aula magna della scuola Piccoli, giovedì sera si è svolta la festa dello sport cividalese, una serata organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune durante la quale il sindaco Daniela Bernardi e l’assessore Giuseppe Ruolo, assieme a tanti ospiti, hanno premiato volontari, dirigenti, atleti e squadre che si sono distinti durante tutto il 2024, confermando la vitalità e la passione per lo sport della Città di Cividale.

Come ha dichiarato l’assessore Ruolo: “È stata una bella serata all’insegna dello sport che ha, però, avuto anche un importante risalto dal punto di vista sociale. È stata, infatti, data voce anche al Progetto Autismo FVG e alle sue iniziative in ambito sportivo. Importanti anche le testimonianze sullo sport inclusivo che hanno certificato il grande spirito che contraddistingue le associazioni sportive cividalesi”.

Un particolare riconoscimento è stato dato a Giacomo Danelone: giovane sportivo dell’anno,

premiato dal sindaco, dall’assessore Ruolo e da Eugenio Rota, il capitano della United Eagles

Basketball Cividale per il talento e la passione che lo hanno portato a vincere il titolo nazionale nel 2024 con la sua squadra “Zio Pino Baskin”, della quale era presente alla premiazione anche il

presidente Alberto Andriola. A Giacomo oltre alla targa regalata dal Comune, è stato consegnato un riconoscimento anche da parte dei “Veterani dello sport” che da quest’anno collaborano con

l’assessorato allo Sport di Cividale per l’organizzazione dell’evento.

Le associazioni premiate.

Premiata l’Asd Volley Cividale con la U13 Femminile (ASF JR 1971): secondo posto assoluto nel Campionato Territoriale di Udine, miglior risultato di sempre per la categoria. Un traguardo che premia l’impegno e la dedizione di queste giovani atlete.

Grandi riconoscimenti alla Ssd Fitapp per i suoi campioni Luigi Marinigh (2013): campione d’Italia FG1 e neo campione d’Italia livello Gold. Un talento straordinario che si conferma ai vertici nazionali e Pietro Marinigh (2011): terzo classificato al campionato d’Italia FG1. Ottima performance che dimostra il suo valore.

Per la Asd Team Zero Bike, è stato ringraziato Michele Miani: quinto classificato in mountain bike alla Hellenicmountainrace in Grecia nel 2023 e secondo classificato alla Graval Extreme in Spagna nell’ottobre 2024. Un atleta che porta in alto il nome di Cividale nelle competizioni internazionali.

Per la Asd Forum Iulii Calcio, premiato Riccardo Andassio per i suoi 16 anni di impegno con la squadra e per il suo contributo alla vittoria della Coppa Italia nella stagione 2023-2024. Un esempio di fedeltà e passione per i colori sociali.

Dell’Accademia Schermistica Fiore dei Liberi sono saliti sul palco Elena Albanese (seconda classificata alla gara nazionale paralimpica, una dimostrazione di talento e determinazione); Vittoria Beltrame e Margherita Stella Parlato (le più giovani schermitrici del Friuli Venezia Giulia); Rino Chinese (terzo classificato alla gara nazionale non vedenti, esempio di come lo sport possa superare ogni barriera); Tommaso Ciani, Giosuè Stasio, Sebastian Tos e Daniel Zuliani (seconda squadra classificata di categoria, un risultato che premia il lavoro di squadra e la sinergia tra i componenti).

Per la Asd Longobardi Basket Cividale un plauso è andato alla squadra U13: campioni provinciali stagione sportiva 2023-2024. Un successo che conferma la qualità del settore giovanile del basket cividalese.