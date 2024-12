Parte dal Friuli il tour di Ghali: il concerto a Villa Manin

Il concerto di Ghali a Villa Manin.

Parte proprio dal Friuli il prossimo tour estivo di Ghali, dopo il grande successo dello scorso Sanremo e la recente tripletta da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano: oggi, infatti, l’artista ha annunciato il GHALI – SUMMER TOUR 2025, 11 nuovi appuntamenti live -prodotti da Vivo Concerti- in programma nei mesi di luglio e agosto nel cartellone delle più suggestive rassegne musicali italiane a cielo aperto: il primo concerto sarà a Villa Manin.

Artista in grado di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling, Ghali porterà con sé anche nel 2025 i messaggi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo tour, come quello contenuto in Niente Panico, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso ottobre da Warner Music Italy, invito personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro.

Con il SUMMER TOUR 2025 Ghali toccherà: Codroipo (UD), il 4 luglio @ Villa Manin; Padova, il 5 luglio @ Sherwood Festival; Lucca, l’11 luglio @ Lucca Summer Festival; Alba (CN), il 12 luglio @ Collisioni Festival; Roma, il 15 luglio @ Rock in Roma; Barletta (BA), il 25 luglio @ The Best Music Festival c/o Fossato del Castello; Baia Domizia (CE), il 26 luglio @ Arena dei Pini; Catania, il 12 agosto @ Sotto il Vulcano Fest c/o Villa Bellini; Roccella Jonica (RC), il 13 agosto @ Roccella Summer Festival; Campobasso, il 23 agosto @ Area Eventi Nuovo Romagnoli; San Benedetto del Tronto (AP), il 29 agosto @ San B. Sound.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone e su Ticketmaster a partire da sabato 7 dicembre alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati da giovedì 12 dicembre alle ore 14:00. Il SUMMER TOUR 2025 traghetterà l’artista milanese verso il Gran Teatro di Ghali, lo speciale appuntamento in programma il 20 settembre 2025 a Fiera Milano Live, celebrazione di un percorso artistico che gli è valso 58 Dischi di Platino e 19 Dischi d’Oro.