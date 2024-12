Lo storico caseificio Val Tagliamento apre il nuovo punto vendita

Il punto vendita del caseificio a Enemonzo.

Si è tenuta ieri a Enemonzo l’inaugurazione del nuovo punto vendita del Caseificio Val Tagliamento. “E’ un’inaugurazione estremamente importante – ha detto l’assessore regionale Stefano Zannier -, che indica il futuro della zootecnia in Carnia e mostra la strada per la sostenibilità economica ed ambientale del territorio montano”.

Il nuovo punto vendita, completamente ristrutturato nel design, si trova in via Casolari 3 e propone un’ampia offerta di formaggi della Carnia e a marchio Montasio, oltre a prodotti caseari freschi.

“Dobbiamo trarre fiducia da realtà storiche che vedono il futuro nella propria trasformazione, rendendo fruibile un prodotto di alta qualità a un numero crescente di clienti, e in particolare di turisti, interessati a dare valore a produzioni locali genuine” ha detto Zannier, aggiungendo che “solo così riusciamo a mantenere vive le attività zootecniche, ovvero lavorando affinché il prodotto trasformato, formaggio o altro, trovi la giusta collocazione di qualità e di prezzo sul mercato”.

Per Zannier “questa è la strategia giusta per dare sostenibilità economica alle imprese del settore e garantire una gestione sostenibile del territorio che solo l’attività agricola può dare. Per questo auguro un grande futuro di successo a tutti i soci del caseificio Val Tagliamento”.

“Il caseificio di Enemonzo, con il quale ho avuto modo e piacere di collaborare quando fui presidente del Consorzio Carnico – ha detto il consigliere regionale Massimo Mentil (Pd) -, è sempre stato un punto di riferimento per le attività del territorio. Ma un riconoscimento dovuto va sicuramente a tutte le aziende agricole che finora hanno contributo in maniera sostanziale alla crescita e valorizzazione dell’agricoltura in montagna e quindi dei prodotti che poi il caseificio, con grande professionalità, riesce a veicolare e valorizzare nei suoi spacci, quello rinnovato di oggi ma anche in quello di Ovaro“.