Cividale, nuova rotatoria sulla ex provinciale: sarà pronta entro dicembre

Nuova rotatoria a Cividale.

Al via i lavori per la nuova rotatoria a Cividale: sarà realizzata sulla ex Provinciale 19, all’intersezione tra via Ippolito Nievo, via Friuli e via Tombe Romane, in modo da rendere più sicura la viabilità.

“Proseguono gli investimenti regionali sulla sicurezza della viabilità – ha commentato l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante -, grazie anche all’efficacia dell’azione degli Enti di decentramento regionale che sono in grado di garantire tempi certi alle opere e soddisfare quindi le attese delle amministrazioni comunali e dei cittadini”.

I lavori sono stati consegnati ieri, alla presenza del sindaco Daniela Bernardi e dei rappresentanti del Consiglio regionale. Per Amirante è stata l’occasione di un confronto con il Comune sull’andamento delle opere di messa in sicurezza della viabilità cittadina con particolare riguardo all’avanzamento dei progetti di mobilità ciclistica e all’ipotesi di realizzazione di un terzo

ponte sul Natisone.

“È indubbio che per la vocazione turistica impressa a Cividale del Friuli e per la storicità del Ponte del Diavolo questo debba essere immaginato in futuro come ad uso esclusivamente pedonale; a tal fine sarebbe quanto mai opportuno che il Comune fosse in possesso di un monitoraggio dell’attuale piano del traffico per poter pesare tutte le necessarie valutazioni” ha dichiarato

Amirante.

Per quanto riguarda la nuova rotatoria, la soluzione viaria consente di ridurre drasticamente la

velocità di percorrenza tra via Friuli e via Tombe Romane e favorire al contempo le immissioni del traffico in sicurezza da via Nievo verso via Buonarroti e via Pasolini, imponendo l’obbligo di sola precedenza a destra ed eliminando due pericolosi incroci.

Il quadro economico dell’opera è di un milione e trentamila euro interamente coperti da fondi regionali. Soddisfatta anche il sindaco Daniela Bernardi per un’opera attesa da anni e che dovrebbe essere completata entro dicembre di quest’anno.