Ragazza friulana violentata a Bibione: è caccia all’aggressore

La ragazza è stata violentata in spiaggia.

Ha chiamato i carabinieri, domenica mattina, sconvolta, raccontando di essere stata violentata in spiaggia a Bibione e ora si indaga per individuare l’autore dell’aggressione.

La ragazza friulana maggiorenne, infatti, ha spiegato di aver trascorso la serata in compagnia e di essere poi andata sull’arenile, nella zona ovest della località, per riposarsi prima di tornare a Udine. Proprio mentre era sul lettino, però, l’uomo l’ha immobilizzata e toccata.

La donna è riuscita a reagire, divincolandosi e urlando; questo, assieme alla presenza di altre persone nei dintorni, ha spinto il violentatore a scappare. La ragazza ha poi contatto gli uomini dell’Arma, attorno alle 6.30 del mattino. E sono stati loro ad accompagnarla in ospedale: la compagnia di Portogruaro, infatti, è dotata di una “squadra speciale” composta da sole donne, specializzata proprio in situazioni di violenza.

Con il loro supporto, la ragazza ha iniziato un percorso psicologico in attesa della formalizzazione della denuncia. I carabinieri hanno avviato le indagini, per ricostruire quanto accaduto e potranno avvalersi delle immagini registrate dalle videocamere; nel frattempo stanno monitorando vari ambienti in base alle indicazioni fornite dalla donna per cercare di individuare l’aggressore.