Le richieste dei negozianti di via Mercatovecchio al Comune di Udine.

Bici e monopattini sfrecciano in via Mercatovecchio ed è per questo che l’associazione che unisce i commercianti della strada ha chiesto al Comune di Udine una maggiore attenzione sul fenomeno.

La richiesta è emersa ieri, 28 agosto, durante un incontro tra il vicesindaco Alessandro Venanzi e i rappresentanti dell’associazione Amici di Mercatovecchio, Gianni Croatto, Barbara Bassetti e Sara Rinaldi. La riunione, infatti, è stata occasione per dialogare riguardo la vivibilità e l’accessibilità nella zona, in modo da garantire un ambiente più accogliente e funzionale per i cittadini, i visitatori e le attività commerciali. Tra i temi trattati la viabilità, una riorganizzazione degli spazi esterni, con la loro pulizia e manutenzione, e alcune innovazioni e proposte dal punto di vista dell’arredo urbano e dell’illuminazione.

Il tema della mobilità è stato affrontato sia dal punto di vista di quella urbana, e in questo senso i commercianti hanno appunto chiesto un controllo sulla velocità dei cicli e dei monopattini, che della mobilità turistica, dal momento che la ciclovia FVG 1 attraversa la città proprio attraverso la via che collega Piazza Marconi a Piazza Libertà. Si è parlato anche di un possibile spostamento dell’asse del percorso dell’Alpe Adria all’infuori di via Mercatovecchio.

Vicesindaco e associazione hanno discusso riguardo la necessità, evidenziata dai commercianti, di una revisione del trasporto urbano affinché questo tocchi più punti nevralgici del centro storico in corrispondenza della zona di via Mercatovecchio. L’assenza di un posto auto riservato nei paraggi, inoltre, crea problemi alle persone con disabilità che necessitano dei servizi della farmacia, per cui è stata avanzata l’ipotesi di crearne uno ad hoc.

Durante l’incontro gli esercenti hanno avanzato la necessità di ripensare agli spazi esterni dedicati alle attività commerciali, in un’ottica di razionalizzazione del suolo pubblico e di ridisegnamento della via e dei suoi spazi occupabili, anche durante manifestazioni o eventi. Un ulteriore punto toccato nel dialogo è stata l’illuminazione dei portici, in particolar modo durante i mesi invernali in cui le attività continuano la loro attività anche al buio, e la pulizia di alcune aree.

“Dialoghi di questo genere – ha concluso Venanzi -, sono importanti per migliorare le vie del centro storico, lavoriamo insieme alla cittadinanza e ai commercianti per creare un ambiente ben organizzato e pronto a soddisfare tutte le esigenze delle cittadine e dei cittadini. Via Mercatovecchio è la via più caratteristica del centro di Udine anche da un punto di vista commerciale, perciò ascoltare le esigenze e le idee di chi la vive e la anima da decenni è per noi fondamentale”.