Da Cividale a Sanremo, le eccellenze friulane protagoniste al Festival

I sapori delle Valli alla conquista del Festival dei Sogni a Sanremo.

I sapori e le tradizioni del Distretto Turistico Commerciale Corte Natisonis si preparano a conquistare la Città dei Fiori: dal 10 febbraio, le eccellenze enogastronomiche delle Valli del Natisone, del Torre e di Cividale saranno protagoniste a Sanremo, nell’ambito del prestigioso Festival dei Sogni, evento collaterale della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Un’occasione unica per portare su un palcoscenico nazionale le specialità del territorio, promuovendo un’economia locale che punta sempre più in alto.

Un palcoscenico d’eccezione per il gusto friulano

All’interno del Grand Hotel & des Anglais, noto anche per ospitare la più grande SPA di Sanremo, frequentata da illustri personaggi nella frenesia dei giorni del Festival, le specialità enogastronomiche del Distretto Corte Natisonis verranno proposte nell’Infinity Room – area elegante ed esclusiva tra l’ingresso e il bar – con l’art direction di Alessandro Pomarè.

Questa zona è parte integrante del Festival dei Sogni, format collaterale ideato dallo SPA Manager Stefano Serra che vedrà Anna Falchi come madrina d’eccezione, e prevede degustazioni, una rassegna letteraria con autori noti al grande pubblico e condotta da Alessandro Iovino, momenti musicali dedicati ai giovani emergenti ed eventi site-specific. L’Infinity Room si configura anche come punto d’incontro d’elezione per media, influencer e protagonisti della settimana sanremese.

“Il Distretto del Commercio Corte Natisonis è un modello di collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare un territorio unico per storia, tradizioni e paesaggio”, ha spiegato Manlio Boccolini, delegato al Distretto del Commercio. “Portare le nostre eccellenze a Sanremo significa farle conoscere a un pubblico vastissimo, rafforzando il legame tra qualità, tradizione e innovazione”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso già consolidato: durante il periodo natalizio, le vendite nei punti vendita di Cividale e del Città Fiera di Udine, insieme alla piattaforma online, hanno superato i 50.000 euro. I risultati più significativi sono stati registrati dai prodotti da forno tipici come gubane e strucchi con vendite per 25.000 euro, seguiti dal frico artigianale che ha toccato i 12.350 euro e dai vini e alcolici con 2.600 euro di vendite.

Gli ottimi riscontri hanno portato a due importanti sviluppi: la conferma del punto vendita al Città Fiera oltre il periodo sperimentale e l’apertura di un nuovo spazio espositivo a Cividale in una location di grande prestigio, proprio di fronte al simbolico Ponte del Diavolo.

Il progetto prevede anche un forte impulso alla promozione digitale attraverso il sito web del Distretto, che raccoglie le informazioni dei Comuni partner e delle attività aderenti, offrendo sia un’esperienza immersiva con visite virtuali sia la possibilità di acquistare online i prodotti tipici con spedizione in tutta Italia e all’estero.

“Il nostro obiettivo è superare i confini regionali e affermarci a livello nazionale e transfrontaliero”, ha dichiarato Cristian Sedran, Manager del Distretto. “Grazie a una rete logistica efficiente e alla piattaforma e-commerce, possiamo distribuire i nostri prodotti in tutta Italia e all’estero, garantendo una visibilità sempre maggiore”.

Una strategia di sviluppo sostenuta dalle istituzioni

L’iniziativa sanremese è stata accolta con entusiasmo anche dalle istituzioni locali e regionali. Daniela Bernardi, sindaco di Cividale, ha sottolineato l’importanza di questa vetrina per il territorio: “Essere presenti a Sanremo significa valorizzare le nostre eccellenze non solo a livello commerciale, ma anche culturale e turistico. Questo progetto rafforza il legame tra amministrazioni e operatori economici, creando nuove opportunità per il nostro tessuto imprenditoriale”.

Anche il Consigliere Regionale Stefano Balloch ha ribadito il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia: “Attraverso eventi di rilevanza nazionale, possiamo creare nuove opportunità per le imprese locali e rafforzare l’identità del Distretto. La Regione continuerà a sostenere queste iniziative per garantire una crescita duratura e sostenibile”.

A confermare l’impegno della Regione è stato anche l’assessore alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini, che in un videomessaggio ha elogiato la capacità del Distretto di guardare oltre i confini regionali grazie all’integrazione tra commercio fisico e digitale: “Le vendite online possono rappresentare un’opportunità di crescita anche per i piccoli negozi, soprattutto se specializzati nelle nostre eccellenze gastronomiche. Essere presenti a Sanremo significa garantire visibilità e nuove prospettive di sviluppo”.