Ski for Fun: a Sappada 500 giovani atleti in gara nel segno dell’inclusione

La gara di sci di fondo a Sappada con 500 giovani atleti.

Saranno oltre 500 giovani fondisti provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Austria e Repubblica Ceca a sfidarsi sulla storica pista di fondo di Sappada l’8 e 9 febbraio, in occasione della 21ª edizione di Ski For Fun – No Border Cup. L’evento internazionale di sci nordico, organizzato dall’Asd Camosci Sappada, non sarà solo una competizione sportiva, ma anche un’importante occasione di inclusione e condivisione.

“Sarà un edizione speciale – annuncia Massimo Casciaro, presidente dell’associazione Camosci – poichè sarà un evento inclusivo in cui, nello spirito Camosci, emergeranno i valori dell’amicizia e dell’inclusione, in un clima competitivo, sano e costruttivo. Nella giornata di sabato si svolgerà una staffetta mista, maschile e femminile, con le squadre composte dagli atleti dei Camosci e con i ragazzi della Fondazione ProgettoAutismo e poi seguirà una grande festa! Siamo grati alla Fondazione per questa grande importante opportunità di crescita che ci offre. Domenica sarà puro spettacolo nel vedere i 500 giovani atleti gareggiare sulla nostra storica pista.”

Particolarmente appetibili saranno i premi che si contenderanno i vincitori delle gare del 9 gennaio, realizzati dai ragazzi della fondazione di Tavagnacco e offerti dall’Azienda Witor’s cha ha messo a disposizione decine di chili di cioccolata. Ski For Fun – No Border Cup è sostenuto dall’assessorato allo sport della Regione Friuli Venezia Giulia e da numerose aziende del territorio.

La Fondazione ProgettoAutismo è charity partner della manifestazione. La sua presidente Elena Bulfone si dichiara estremamente entusiasta e grata della partnership con l’Asd Camosci: “Crediamo fortemente che le esperienze al di fuori della routine quotidiana siano fondamentali per la crescita e il benessere dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Vivere momenti di svago e condivisione in un contesto diverso, come quello montano, permette di creare nuove connessioni, stimolare la creatività, rafforzare i legami e ricaricare le energie. Vogliamo che questa giornata sia un regalo speciale per tutti i nostri ragazzi e le loro famiglie”.