Collaborazione tra la stilista friulana e la grappa di Cividale.

Due interpreti dell’italian style si incontrano in un entusiasmante viaggio all’insegna dell’eccellenza in un perfetto connubio tra gusto, arte e stile. È così che Domenis 1989, celebre distilleria radicata a Cividale del Friuli da oltre 120, e la stilista friulana Romina Dorigo si sono “incontrati” per realizzare le nuove etichette che vestiranno le bottiglie della grappa Storica Nera, fiore all’occhiello dell’azienda.

“Sono rimasta molto sorpresa dalla chiamata di questa realtà così importante sul nostro territorio e sono stata entusiasta di dedicarmi a questo progetto – commenta la stilista –. Una nuova sfida per creare una collezione vestita da bellezza, temporalità e valore per realizzare un binomio perfetto tra grappa e moda”.

Designer dal respiro internazionale.

Romina Dorigo, nata a Palmanova e designer dal respiro internazionale, vanta collaborazioni con alcuni tra i brand più conosciuti al mondo, da Armani a Fendi, da Jil Sanders a Dolce&Gabbana, senza dimenticare le numerose pubblicazioni che l’hanno vista tra i protagonisti di Vogue, Vanity Fair e GQ.

Storica Nera, quindi, si veste di nuovo e mostra la sublime ricerca della Maravee, meraviglia in friulano, attraverso l’interpretazione della bellezza e della temporalità con dettami ispirati a Caravaggio, Krištof Kintera, Duy Anh Nhan Duc, Azuma Makoto, Jan Fabre, Taryn Simon, Sam Tailor Wood, Pina Bausch, Duane Michaels e Dennis Oppeheim.

Il primo set di Storica Nera ben presto sfilerà indossando la collezione ideata su misura dalla stilista nelle migliori enoteche e sullo shop on-line dell’azienda: shop.domenis1898.com.

(Visited 174 times, 174 visits today)