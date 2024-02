Nuove telecamere nel Friuli orientale, a partire dalla stazione di Cividale

Nuove telecamere nel Friuli Orientale con priorità alla stazione di Cividale: il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito presso la Prefettura di Udine ha infatti approvato il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio della Comunità.

Al Comitato, oltre al Prefetto, al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri e al Vice

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, hanno preso parte anche il Sindaco del comune di Cividale del Friuli e il Comandante della Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale.

Grazie al citato progetto, saranno installati ulteriori 69 punti di video rilevamento (di contesto) distribuiti sul territorio degli 8 Comuni della Comunità del Friuli Orientale aderenti al progetto, che vanno ad aggiungersi ai 26 lettori di targhe automobilistiche già presenti e operativi che a breve saranno anch’essi potenziati con ulteriori quattro punti di vigilanza.

Il Prefetto, in tale prospettiva, per dare maggiore efficacia al progetto di videosorveglianza in un’ottica di coordinamento provinciale, ha chiesto che il sistema di videosorveglianza con lettura targhe possa integrarsi con una pianificazione del territorio che preveda il presidio e il controllo dei punti nevralgici della viabilità principale, già individuati in uno studio svolto dall’Arma dei Carabinieri.

Le immagini acquisite dalle telecamere saranno trasmesse in tempo reale alla sala operativa del Corpo della Polizia Locale, a sua volta in collegamento con le Forze dell’Ordine, grazie al finanziamento dalla Regione Fvg nell’ambito dei programmi contributivi in materia di sicurezza urbana, e saranno utilizzate in conformità di apposito regolamento già approvato con delibera comunale.

Tra le priorità del progetto, che giungerà al suo completamento nell’arco di quattro anni e si

svilupperà per fasi e livelli successivi, vi è l’installazione di telecamere di videosorveglianza presso la zona della stazione ferroviaria di Cividale del Friuli. Il progetto è stato apprezzato da tutti i componenti del Comitato e si auspica possa venire esteso anche ad altre realtà del territorio provinciale.