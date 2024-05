Si era operato alla spalla all’ospedale di San Vito al Tagliamento, è stato trovato morto nel suo letto: indagati due medici.

Diego Rulli, un uomo di 53 anni residente a Motta di Livenza (Treviso), è stato trovato senza vita nel letto della sua stanza in ospedale a San Vito al Tagliamento, poche ore dopo un intervento chirurgico ortopedico alla cuffia dei rotatori. La morte dell’uomo, apparentemente in perfette condizioni di salute, ha lasciato perplessi familiari e autorità, dando il via a un’indagine per far luce su quanto accaduto.

Secondo quanto emerso, tutti gli esami pre-operatori a cui Rulli è stato sottoposto risultavano nella norma. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo d’inchiesta: indagati l’ortopedico e l’anestesista che hanno eseguito l’intervento. L’accusa ipotizzata è di omicidio colposo. L’autopsia è stata fissata per mercoledì prossimo.