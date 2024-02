Due locali del Friuli Venezia Giulia premiati al Slow Wine Fair 2024

I locali premiati al Slow Wine Fair 2024.

Ci sono anche due locali del Friuli Venezia Giulia tra i premiati alla seconda edizione della Slow Wine Fair 2024, l’evento a BolognaFiere che celebra il meglio della cultura del vino, ma non solo. Quest’anno, la fiera ha messo in risalto un aspetto cruciale del settore enogastronomico: l’importanza delle osterie come ambasciatrici dell’educazione alla cultura del bere buono, pulito e giusto. Il Friuli Venezia Giulia si piazza al primo e al secondo posto nella “miglior selezione Carso” rispettivamente con la Locanda Devetak di San Michele del Carso e l’Antico Caffè S. Marco di Trieste.

Le premiazioni.

La cerimonia di premiazione del Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow ha visto protagonisti 36 locali italiani e internazionali, riconosciuti per la loro eccellenza nell’offrire un’esperienza vinicola autentica e significativa. Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Veneto, passando per regioni come Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana, le osterie premiate hanno dimostrato il loro impegno nel valorizzare non solo i vini locali, ma anche i principi etici e sostenibili che stanno alla base della filiera vitivinicola.

Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine e coordinatore della Slow Wine Coalition, ha sottolineato l’importanza di questo premio nel mettere in luce il ruolo cruciale degli operatori del settore della ristorazione nell’educare il pubblico a un consumo consapevole e responsabile. Gariglio ha evidenziato come ristoratori e ristoratrici siano fondamentali nell’attuare un ponte tra i valori promossi dai produttori vitivinicoli e i consumatori, trasmettendo conoscenza e passione attraverso le loro carte dei vini.

Tutti i locali premiati.

Con oltre 500 realtà candidate e 12 categorie in competizione, il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow ha dimostrato il crescente interesse e impegno nel promuovere vini di qualità, rispettosi dell’ambiente e delle comunità locali, sia in Italia che all’estero.

MIGLIORE SELEZIONI VINI CERTIFICATI BIOLOGICI E/O BIODINAMICI

Al Vecchio Convento – Portico di Romagna (FC)

Enoteca Mattei – Imola (BO)

Balì – Venosa (PZ)

MIGLIORI VINI CON UN BUON RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

Enoteca Sardo – Bra (CN)

Scherillo – Napoli

Bellariva – Alba Adriatica (TE)

MIGLIORE SELEZIONE DI VINI PROVENIENTI DA VITIGNI AUTOCTONI “MINORI”

Da Morris – Vineria e Cucina – Erba (CO)

Balì – Venosa (PZ)

Enoteca Solaria – Siracusa (SR)

La Posta – Grottaminarda (AV)

MIGLIOR SELEZIONE AMARONE

Enoteca della Valpolicella – Fumane (VR)

Antica Bottega del Vino – Verona

Trattoria Al Bersagliere – Verona

MIGLIOR SELEZIONE CARSO

Locanda Devetak – San Michele del Carso (GO)

Antico Caffè S. Marco – Trieste

Enoteca Solaria – Siracusa (SR)

MIGLIOR SELEZIONE CHAMPAGNE

Antica Bottega del Vino – Verona

Magazzino 52 – Torino

Osteria Michiletta – Cesena (FC)

MIGLIOR SELEZIONE ETNA

Enoteca Solaria – Siracusa (SR)

Ristorante 4 archi – Milo (CT)

Maharia – Menfi (AG)

MIGLIOR SELEZIONE JURA

Enoteca Solaria – Siracusa (SR)

Osteria Michiletta – Cesena (FC)

Lo Spuntino Charlie – Sabaudia (LT)

MIGLIOR SELEZIONE PORTOGALLO

Sinosteria – Roma

Antica Bottega del Vino – Verona

MIGLIOR SELEZIONE RODANO

Osteria Michiletta – Cesena (FC)

Lo Spuntino Charlie – Sabaudia (LT)

Enoteca Solaria – Siracusa (SR)

MIGLIOR SELEZIONE ROMAGNA

Trattoria Petito – Forlì (FC)

Osteria Michiletta – Cesena (FC)

Trattoria dell’Autista – Savignano sul Rubicone (FC)

Ristorante il Centro – Priocca (CN)

MIGLIOR SELEZIONE DI VINI BUONI, PULITI E GIUSTI ALL’ESTERO

Bar Brutal – Barcellona

Redzora – New York

Gramercy Tavern – New York