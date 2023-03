Furto a Cividale.

Gli sono entrati in casa mentre era al lavoro, portando via quello che hanno trovato: il furto è stato registrato a Cividale del Friuli, in via Vecchia di Palma.

Nella casa abita un cittadino afgano, residente a Milano e domiciliato nella città ducale, che si è accorto di quanto successo solo dopo il rientro; i ladri, tra le 7 del mattino e le 19, hanno forzato la porta d’ingresso e hanno asportato 4700 euro in contanti e un anello in oro. Sul fatto indagano i carabinieri.