Inaugurata la nuova ecopiazzola di Cividale del Friuli

Taglio del nastro per la nuova ecopiazzola di Cividale.

E’ stata inaugurata ieri la nuova ecopiazzola di Cividale del Friuli. “Siamo fieri di aver inaugurato, assieme al Comune e alla Net, l’ecopiazzola di Cividale del Friuli che sarà aperta al pubblico a partire da oggi. Il nuovo centro di raccolta dei rifiuti, che ha sostituito il sito di smaltimento precedente, è stato finanziato con 880.000 euro di contributi regionali e consentirà di conferire qualsiasi tipologia di materiale di scarto”. Così in una nota il consigliere della Lega Elia Miani, presente al taglio del nastro nella città ducale.

“I lavori sono terminati all’inizio del 2024 e ieri – fa sapere Miani – è stata la giornata dell’inaugurazione. Per parere degli stessi esperti, si tratta di una delle migliori strutture presenti nel nostro territorio e permetterà di accogliere i rifiuti di un ampio comprensorio, anche di Comuni vicini con eventuali accordi futuri. Sono presenti la recinzione, l’impianto di videosorveglianza e quello di illuminazione. E’ stato installato un modulo prefabbricato destinato al controllo degli accessi (due per l’entrata e due per l’uscita, sia dei mezzi degli utenti che per quelli dei gestori)”.

Il consigliere della Lega ripercorre le tappe che hanno portato all’inaugurazione: “Nel 2002, lo smaltimento dei rifiuti si teneva presso un vecchio immobile fatiscente dismesso nella zona della ex Italcementi. Da lì abbiamo pensato di spostare tutto a Cararia (frazione di Cividale), nell’ex magazzino comunale. Successivamente, abbiamo optato per gli spazi lasciati liberi dall’ex macello e infine abbiamo trovato una soluzione dove è sorta quella esistente adesso. Abbiamo pensato che questo fosse il posto adatto dove gettare le basi per un progetto. L’occasione per farlo si è presentata con un bando del 2020, le nostre idee hanno avuto un sostegno economico con gli 880.000 euro di finanziamento arrivati dalla Regione”.

Infine Miani specifica che “questi sono gli esempi di collaborazione fra Regione e Comuni che funzionano quando gli enti locali hanno pronti dei progetti, anche preliminari, che possano essere presentati sui bandi regionali. Finalmente, dopo tanti anni, Cividale ha una piazzola ecologica all’altezza della città. Dobbiamo un ringraziamento alla direzione regionale alla Difesa dell’ambiente per l’attenzione che rivolge ai Comuni tramite tali finanziamenti”.