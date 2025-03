Incendio in una palazzina, evacuate 12 persone. Salvato un cagnolino rimasto intrappolato

L’incendio in via della Croce a Cividale.

Un incendio divampato nello scantinato di una palazzina a due piani in via della Croce a Cividale ha causato l’evacuazione di quattro famiglie, per un totale di 12 persone, intorno alle 17.33 di oggi. A quanto pare secondo le prime ricostruzioni, a prendere fuoco sarebbe stata una lampada in un locale cantinato, provocando una grande quantità di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli che si sono divisi in due squadre, una delle quali ha raggiunto lo scantinato e ha iniziato le operazioni di spegnimento mentre l’altra ha fatto uscire i residenti per precauzione. Sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri.

Fortunatamente, non si registrano persone ferite, ma i vigili del fuoco, grazie ad un respiratore ausiliario, hanno salvato un cane che era rimasto intrappolato nella palazzina e stava male per aver aspirato il fumo.Terminate le fasi di spegnimento i vigili del fuoco hanno provveduto all’evacuazione dei fumi dell’incendio e alla messa un sicurezza dell’intero stabile utilizzando anche l’apposita strumentazione per verificare che in nessun locale della palazzina vi fosse qualche residuo dei gas della combustione.