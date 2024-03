Incidente a Cividale.

Tragico incidente a Cividale del Friuli, in via Alpi Giulie. Il sinistro ha visto coinvolta una moto e un’auto ed è proprio il centauro, un uomo di 43 anni, ad aver perso la vita. Inutili purtroppo i soccorsi, arrivati sul posto con un’ambulanza e l’elicottero. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.15, all’incrocio con la statale (via Sanguarzo) nelle vicinanze del bar Happy Days.

La vittima, F.C. originario di Casarano in provincia di Lecce e residente a Formigine (Modena), stava scendendo con la due ruote dalla valli del Natisone, quando all’incrocio si è scontrato con una Volvo station wagon condotta da una donna. Il centauro è stato rianimato sul posto, anche grazie ai vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli la cui caserma è poco lontano dal luogo dell’incidente, ma nonostante i ripetuti tentativi per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta a lungo bloccata per consentire soccorsi e rilievi.

++ Notizia in aggiornamento ++