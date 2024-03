L’incidente a Cividale costato la vita a Fabrizio Cimino.

E’ Fabrizio Cimino la vittima del tragico incidente mortale avvenuto ieri a Cividale del Friuli, intorno alle 18 e 15, all’incrocio con la statale 54 e via Alpi Giulie. Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, il 43enne stava guidando la sua Ducati Monster proveniente da San Pietro al Natisone e si stava dirigendo verso Cividale. Poi all’altezza dell’incrocio lo scontro con una Volvo V70 condotta da una donna del posto. Un impatto violento che ha sbalzato il motociclista sull’asfalto, causandogli gravi traumi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma i traumi riportati dal motociclista sono stati troppo gravi. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, purtroppo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cividale.

Fabrizio Cimino, originario della Puglia ma residente a Pulfero da diversi anni, era una figura ben conosciuta e stimata nella comunità locale. In passato aveva gestito un negozio di alimentari nel paese, dove si era fatto apprezzare per la sua gentilezza e disponibilità. Attualmente lavorava come autista. Grande il cordoglio di tutta la comunità per la morte di Fabrizio che lascia anche tre bambini.