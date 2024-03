A Udine arriva il Luna Park di primavera con le giostre in Piazza Primo Maggio

Luna park di primavera a Udine.

Dal 30 marzo al 21 aprile 2024 Udine si animerà nuovamente con le attrazioni del luna park di primavera ospitato in Piazza Primo Maggio: autoscontri, giostre, ottovolanti e banchi di dolciumi torneranno in città nel tradizionale primo appuntamento annuale con il divertimento per i più piccoli. Le attrazioni presenti saranno circa 36, in linea con gli anni precedenti, arricchite da due banchi dedicati ai dolci.

Il luna park di primavera è una versione ristretta, circa la metà, della festa coi “baracconi” di Santa Caterina e richiederà alcuni giorni per il montaggio e smontaggio delle giostre dal 26 marzo e fino al 22 aprile. Le famiglie potranno divertirsi tutti i giorni dalle 10 alle 23 con fascia di apertura obbligatoria dalle 15 alle 19.

Anche quest’anno l’allestimento rispetterà le regole adottate a novembre: saranno presenti attrazioni con una storia di più di quindici anni, non ci saranno attrazioni a funzionamento semplice (pugnometri, calciometri etc) e verrà garantita la varietà tra i vari divertimenti presenti.

“Il luna park di primavera è un appuntamento molto atteso dalle famiglie della città” commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Abbiamo confermato il numero di giostre presenti negli scorsi anni. Garantiamo come sempre la circolazione del traffico lungo il perimetro dell’ellisse della piazza e da quest’anno, in virtù delle indicazioni precise arrivate dal Servizio Verde Pubblico, preserviamo l’area alberata”.