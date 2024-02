Ottima risposta degli studenti al nuovo indirizzo di Scienze Applicate offerto dal Convitto Paolo Diacono di Cividale.

Nei giorni scorsi si sono chiuse le iscrizioni scolastiche a livello nazionale e le scuole annesse al Convitto Paolo Diacono di Cividale hanno ottenuto risultati molto soddisfacenti rispetto alle tendenze generali, soprattutto tra le fila del Liceo Scientifico tradizionale e delle Scienze Applicate, indirizzo proposto quest’anno per la prima volta.

“L’opzione Scienze Applicate nell’ambito del Liceo Scientifico ha saputo rispondere ad un bisogno condiviso e attuale ed è stato premiato dai giovani. Il prossimo anno avremo una classe prima dedicata al nuovo indirizzo, accanto ad una prima del nostro Liceo Scientifico tradizionale, che si conferma un’opportunità interessante per i ragazzi – ha osservato Monica Napoli, Rettore-Dirigente Scolastico del Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale – . Anche il liceo classico da noi è in ripresa; infatti, le adesioni sono cresciute rispetto allo scorso anno”.

Tra le altre novità da menzionare, nell’anno scolastico 2024/2025 si passerà da una a due prime classi per la Primaria, mentre la Scuola Secondaria di 1° grado manterrà tre prime, confermando il numero di adesioni dell’anno precedente. Per quanto riguarda i licei, ci sarà una prima al Classico, una al Linguistico e una alle Scienze Umane. “Sono molto soddisfatta dei risultati che abbiamo raggiunto; in un momento in cui l’orientamento generale vede calare il numero degli iscritti ai Licei, noi ci difendiamo molto bene – ha spiegato ancora Monica Napoli – . La proposta di un nuovo indirizzo è stata, infatti, accolta con entusiasmo dal corpo docenti, che ringrazio per la fiducia e per la collaborazione, e ha incontrato il favore degli studenti e delle loro famiglie”.