L’anziana è stata rapinata mentre tornava a casa in bici.

E’ stata rapinata mentre rientrava a casa in bici. E’ successo ieri sera a Cervignano del Friuli, in via Pradulin L’anziana, una signora 84enne residente in zona, stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Con una scusa per chiedere informazioni, l’uomo l’ha avvicinata e le ha improvvisamente strappato la borsa che era attaccata ai manici della bicicletta. La violenza ha fatto cadere l’anziana a terra, provocandole delle ferite alle gambe e al torace. Il giovane è quindi fuggito con la borsa: al suo interno c’erano circa 50 euro e i documenti della signora.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Palmanova e il comandante della stazione di Cervignano. L’anziana è stata quindi soccorsa e trasportata all’ospedale di Palmanova: secondo le prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile.