Vetri spaccati e auto saccheggiate, ladri scatenati nel cividalese

I furti a Cividale e Nimis.

Auto parcheggiate prese di mira dai ladri nel cividalese. Diversi furti sono avvenuti nei giorni scorsi tra Cividale e Nimis.

Nel primo caso le vittime sono stati alcuni turisti tedeschi, che avevano parcheggiato l’auto in via San Gervasio a Nimis ritrovandola con un vetro rotto. I malviventi sono fuggiti portandosi dietro una borsa che conteneva denaro, gioielli e orologi per un valore ancora da quantificare.

Nell’altro caso ad essere presa di mira è stata un’auto nei pressi del cimitero di Cividale. In entrambi i casi l’accaduto è stato segnalato ai carabinieri che sono al lavoro per identificare i responsabili.