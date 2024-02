Interruzione dell’acqua a Cividale per alcuni lavori di manutenzione.

Il Comune di Cividale del Friuli comunica che dalle ore 8:30 alle ore 17 di giovedì 29 febbraio 2024, per permettere l’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria alla rete idrica in Comune di Cividale del Friuli, resteranno prive di rifornimento idrico le utenze delle seguenti vie:

– Via Ippolito Nievo;

– Via Friuli civ. 2.

Alla cittadinanza che resterà priva del servizio idrico si raccomanda di approvvigionarsi in tempo di riserve d’acqua per l’utilizzo nella giornata del 29 febbraio 2024. Sarà messa a disposizione della popolazione un’autobotte per i rifornimenti idrici di emergenza nel parcheggio presente lungo via Ippolito Nievo. In caso di maltempo l’intervento verrà rinviato alla settimana successiva.