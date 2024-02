Mattia Virdis del bar Gach Caffè di Tricesimo si conferma campione di caffetteria.

E’ ancora Mattia Virdis, titolare del bar Gach Caffè di Tricesimo, il vincitore del Gran Premio di caffetteria Oro Caffè Talent 2024, concorso dedicato a tutti i baristi clienti della storica torrefazione udinese Oro Caffè, che conta oltre 2.000 insegne solo in Triveneto.

La fase preliminare del concorso, iniziata a ottobre 2023, ha raccolto oltre 50 locali candidati alla gara. In seguito, si è passati alla fase di analisi dei bar e delle caffetterie partecipanti. Durante questo periodo di valutazione, quattro giudici e maestri di caffetteria hanno girato tutti i locali partecipanti al concorso, entrando in incognito per valutare la bravura dei baristi nell’arte dell’espresso e l’attenzione del servizio ai clienti, al fine di compilare una dettagliata scheda di valutazione e decretare così la classifica dei locali in gara.

“Siamo molto soddisfatti di aver creato un concorso dedicato all’arte della caffetteria – afferma Elisa Toppano, Marketing Manager Oro Caffè – quest’anno, siamo giunti alla 2° edizione e siamo sempre più consapevoli del fatto che sia un argomento che desti davvero molto interesse nel settore del food & beverage. Il nostro intento è creare occasioni concrete per migliorare la qualità del prodotto nelle caffetterie del nostro territorio, coinvolgendo i baristi che ogni giorno ci scelgono. La ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi non potrà che migliorare la cultura del caffè espresso, eccellenza tutta italiana”.

I primi 8 classificati si sono sfidati nel finale di gara, martedì 27 febbraio, durante un grande evento presso la sede centrale di Oro Caffè, a Tavagnacco, al cospetto di un centinaio di persone tra partner della torrefazione, esperti del settore, giornalisti e sostenitori dei finalisti in gara. La giuria della finale del concorso, composta dall’esperto Paolo Zucca, Nereo Ballestriero titolare della “Pasticceria Torinese” di Palmanova e dal Presidente di giuria Andrea Lattuada, giudice internazionale SCA di gare di caffetteria, ha potuto valutare nel dettaglio le competenze specifiche e l’estro fantasioso applicato alla caffetteria degli 8 finalisti in gara.

In un alternarsi di sfide a colpi di espresso, cappuccini decorati con Latte Art e cocktail a base di caffè, ad avere la meglio e ad aggiudicarsi il titolo di Campione del Triveneto di Caffetteria ORO CAFFE’ 2024 è stato Mattia Virdis titolare del GACH Caffè di Tricesimo, che ha vinto 50 kg di caffè ORO CAFFÈ per il suo locale ed un corso di caffetteria e Latte Art in una prestigiosa scuola di Milano. Secondo classificato Tommaso Sivieri del BLU di Spilimbergo e 3° classificata Alessia Marcuzzi de Le Corti di San Daniele Del Friuli.

I finalisti.

Gli altri finalisti erano: Al Marinaio (Marano Lagunare), Alle Crosere (Feletto), Baita Chiosco al Mare (Jesolo), Bar Sport (Marano Lagunare) e Al Tempietto (Udine). Ad arricchire l’evento una esclusiva collezione di moka e macchine da caffè d’epoca, curata da Lucio Del Piccolo appassionato e storico collezionista friulano.