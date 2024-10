Lavoro in Friuli, sei aziende cercano 30 figure: tutte le informazioni

Opportunità di lavoro in Friuli.

Nuove occasione di lavoro in Friuli: dopo il successo dello scorso anno, infatti, l’United Eagles Basketball accoglie la seconda edizione di UEB4WORK, un evento che mira nuovamente a creare un ponte tra aziende e figure tecniche e professionali del territorio del Friuli-Venezia Giulia.

L’evento avrà luogo sabato 19 ottobre al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli (PalaGesteco), e quest’anno amplierà il suo raggio d’azione con la partecipazione di sei aziende del territorio, consolidando la sinergia tra il mondo dello sport e quello del lavoro.

Rispetto all’edizione del 2023, che ha visto protagoniste Gesteco, Maddalena, MEP e Faber, quest’anno si aggiungono due nuovi partner: Zanutta e Pettarini. Queste realtà rappresentano settori diversi e complementari e offrono la possibilità di candidarsi ad oltre 30 profili ricercati, spaziando da competenze tecniche, ambientali, di sostenibilità, informatiche, meccanico-elettroniche a ruoli produttivi.

L’evento si preannuncia ancora più ricco di opportunità e sarà una nuova occasione per candidati qualificati di incontrare direttamente imprenditori e manager delle aziende partecipanti. “Il progetto parte dallo sport, ma è molto più ampio. È un lavoro di squadra tra realtà diverse, che condividono valori e visioni” hanno dichiarato i vertici delle aziende coinvolte. Con questi presupposti, la seconda edizione si pone come naturale evoluzione di una collaborazione territoriale che promuove la crescita professionale attraverso sinergie virtuose.

Il programma dell’UEB4WORK #2

I protagonisti non saranno gli atleti, come di solito accade nel contesto del Palazzetto, ma i partecipanti, tecnici e professionisti pronti a “mettersi in gioco” e a esplorare nuove strade di crescita professionale e sarà un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con le aziende.

La giornata, suddivisa in una parte di presentazione delle aziende e una fase di colloqui diretti, avrà inizio con gli interventi motivazionali del Presidente UEB Davide Micalich e del Coach UEB Stefano Pillastrini. L’obiettivo di UEB4WORK rimane chiaro: avvicinare le persone al mondo del lavoro attraverso i valori dello sport che diviene lo strumento di unione. La manifestazione sarà così, non solo uno spazio per chi cerca lavoro, ma un’occasione per le aziende di dimostrare il loro impegno sul territorio.

L’accesso all’evento è aperto a tutti ma è caldamente consigliato registrarsi attraverso la piattaforma online EventBrite. Solo coloro che si registrano riceveranno in omaggio la t-shirt personalizzata dell’evento.