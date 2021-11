Iniziata l’installazione delle luminarie natalizie a Cividale.

Sarà un Natale luminoso, sicuramente per quanto riguarda i tradizionali addobbi natalizi che il Comune di Cividale in questi giorni ha già fatto installare. “Un modo – spiega l’assessore al Turismo Giuseppe Ruolo – per valorizzare le peculiarità architettoniche e l’atmosfera intima ed elegante della città, contribuendo a creare un clima festoso e un abbellimento di cui benefici l’intera comunità”.

Le nuove luci scelte per il prossimo Natale che sono state installate in tutti i borghi e in centro città saranno accese l’8 dicembre assieme ai tradizionali pini che verranno collocati in piazza Paolo Diacono e in piazzetta San Nicolò.

Spese tutte a carico del Comune.

“In occasione delle festività natalizie – prosegue Ruolo – il Comune ha sempre collaborato sostenendo economicamente l’associazione di categoria Confcommercio e le attività produttive locali nelle spese relative alle luminarie natalizie. Quest’anno, in considerazione delle pesanti ripercussioni che la pandemia da Covid ha causato alle attività produttive, in accordo con Maurizio Temporini per Confcommercio e con Manlio Boccolini, consigliere delegato alle attività produttive, la giunta ha deciso di sostenere interamente le spese per il Natale, dagli allestimenti alle animazioni come ulteriore forma di sostegno alle attività commerciali della nostra città”.

Approvata dalla giunta anche la realizzazione di quattro video-proiezioni sulle facciate di alcune chiese e palazzi. La spesa totale per le decorazioni luminose sulle strade e sugli alberi, per i due alberi di Natale nelle piazze, compreso il trasporto, per il concorso sui Presepi gestito da Civi.live e per le videoproiezioni è di 44 mila euro. In programma, inoltre, una serie di iniziative di animazione pensate per le famiglie e un mercatino di hobbisti a dicembre, nelle giornate dell’8, 11 e 12, 18 e 19.

